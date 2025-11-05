Артета доволен игрой Мерино в нападении

Наставник "Арсенала" Микель Артета похвалил своего полузащитника Микеля Мерино, который вновь проявил себя в качестве нападающего.

Потеряв с травмой Виктора Дьекереша, против "Славии" в Лиге Чемпионов Артета доверил место на острие атак Мерино.



Мерино сполна оправдал доверие Артеты, своим дублем поспособствовав победе "Арсенала" в Праге со счетом 0:4.



"Обладать им — это кайф. Из-за его универсальности на поле и вещей, которые он может делать. Из-за его мышления, его лидерских качеств и того, что он за человек".



"Сегодня нам не хватало многих атакующих игроков, но мы нашли другие решения. Он вышел на матч Лиги Чемпионов и забил два гола".



"Тебе нужно изобретать варианты. У тебя всегда будут варианты, если ты изобретешь их. Разумеется, прежде в своей карьере Микель играл нападающего не так много, но прошлый сезон стал хорошим опытом в плане того, как он проявил себя на этой позиции".



"Мы верили, что сегодня была хорошая возможность для него проявить себя, учитывая то, как мы выстроили свою игру".



"Мне всегда казалось, что он хорошо выбирает момент времени, чтобы проникнуть в штрафную и сыграть в завершении, особенно в одно касание".



"Я разговаривал с ним и добивался того, чтобы он играл ближе к штрафной, определял возможности и атаковал свободное пространство. В этом его мастерство, ему нужно учиться и практиковаться каждый день", — цитирует Артету Evening Standard.