Слот впечатлен победой "Ливерпуля" над "Реалом"

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот считает, что его подопечные победили "невероятную команду" в лице испанского "Реала".

Гол Алексиса Макаллистера обеспечил "Ливерпулю" победу 1:0 над "Реалом" в матче общего этапа Лиги Чемпионов накануне вечером.



Однако Слот раз не только результату, но и тому, насколько уверенно сыграли "красные".



"Это впечатляет, потому что мы играли против невероятной команды, которая находится в невероятной форме, проиграв лишь раз и выиграв все остальные матчи".



"Если вы можете победить их, это уже достижение, но сделать это и показать такую игру, как мы, еще позитивнее".



"У нас был очень плохой отрезок в плане результатов, и столь многим поражениям не существует оправдания, однако нам пришлось сыграть много матчей за короткий отрезок времени", — цитирует Слота The Independent.