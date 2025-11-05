"Тоттенхэм" вдесятером разгромил "Копенгаген"

Дважды забив вдесятером, "Тоттенхэм" одержал домашнюю победу 4:0 над датским "Копенгагеном" в Лиге Чемпионов.

Восстановившись после травмы приводящей мышцы, в стартовый состав "шпор" вернулся капитан Кристиан Ромеро. Также с первых минут появились Дестини Удоджи, Хави Симонс, Вильсон Одобер и Бреннан Джонсон.



"Тоттенхэм" начал матч первым номером и уже на 19-й минуте был вознагражден голом. Симонс со своей половины поля запустил в прорыв Джонсона, который проскочил мимо голкипера и с острого угла поразил пустые ворота — 1:0.



Хозяева и дальше смотрелись предпочтительнее, а Симонс был очень хорош в роли диспетчера. Под занавес первого тайма Рандаль Коло-Муани имел верный момент для второго гола своей команды, но головой пробил мимо.



Вскоре после начала второго тайма "шпоры" сделали разницу в счете комфортной. Коло-Муани смело пошел на чужого голкипера за пределами штрафной, забрал себе мяч, а затем великодушно поделился им с Одобером — 2:0.



Ничего не предвещало беды для "Тоттенхэма", но на 57-й минуте хозяева внезапно остались вдесятером. Джонсон получил прямую красную карточку за то, что подкатился сзади, цепанув оппонента шипами.



"Копенгаген" несколько воодушевился, стал раскрываться, но лишь нарвался на контратаку на 64-й минуте. Включив свою скорость, Микки Ван де Вен совершил рывок от штрафной до штрафной и хладнокровно поразил ворота — 3:0.



Не успев прийти в себя, гости пропустили четвертый гол. Едва появившись со скамейки, Жоау Палинья замкнул передачу Ромеро внутри штрафной — 4:0.



Уже на исходе матча Дейн Скарлетт заработал пенальти, но Ришарлисон, пробивая с 11-метровой отметки, попал в перекладину.



"Тоттенхэм" одержал уверенную победу, а удаление Бреннана Джонсона, как ни странно, благоприятно сказалось на игре "шпор".



"Тоттенхэм" (Англия) — "Копенгаген" (Дания) — 4:0 (1:0)



Голы: Джонсон 19, Одобер 51, Ван де Вен 64, Ромеро 67.



"Тоттенхэм": Викарио, Удоджи (Спенс 73), Ван де Вен, Ромеро (Дансо 73), Порро, Бентанкур, Сарр, Джонсон, Одобер (Скарлетт 80), Симонс (Палинья 61), Коло-Муани (Ришарлисон 72).



"Копенгаген": Котарски, Лопес, Перейра (Гарананга 72), Хацидиакос, Судзуки, Ашури (Силва 76), Эльюнусси (Корнелиус 72), Лерагер, Клем, Ларссон (Дадасон 45), Мукоко (Классон 72).



Предупреждения: Коло-Муани — Перейра, Судзуки, Лерагер.



Удаление: Джонсон 57.