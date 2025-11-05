Фюллькруг сказал "Вест Хэму", что уходит

Никлас Фюллькруг Нападающий "Вест Хэма" Никлас Фюллькруг уведомил свой клуб о намерении уйти в зимнее трансферное окно.

32-летний Фюллькруг разочаровывающим образом выступает за "Вест Хэм" после своего перехода из дортмундской "Боруссии" летом 2024, забив лишь три гола.

В значительной степени проявить себя в "Вест Хэме" Фюллькругу помешали проблемы со здоровьем. Прямо сейчас Никлас тоже травмирован, отсутствуя с 8 октября.

По информации Sky Sport Germany, Фюллькруг и его представители уже уведомили "Вест Хэм" о намерении Никласа уйти в другой клуб в январе.

Фюллькруг уже активно ищет себе новое пристанище, надеясь своей игрой во второй половине сезона заслужить место в заявке сборной Германии на ЧМ-2026.




Метки Вест Хэм, Фюллькруг

Автор mihajlo   

Дата 05.11.2025 00:05

Количество просмотров Просмотров: 182




Поиск: