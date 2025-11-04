"Арсенал" разгромил "Славию" в Праге
Обыграв пражскую "Славию" со счетом 0:3 в Лиге Чемпионов, "Арсенал" впервые в своей истории оформил восемь побед кряду с учетом всех соревнований без единого пропущенного гола.
По сравнению с победой 2:0 над "Бернли" в стартовом составе "канониров" появились Пьеро Инкапье, Кристиан Нергор, Итан Нванери и расположившийся на острие атак Микель Мерино.
"Арсенал" был несколько робок в начале матча, но вскоре расправил плечи, стал атаковать и практиковаться в угловых.
А на 31-й минуте рефери, обратившись к VAR, присудил "канонирам" пенальти за попадание мяча в руку, и Букайо Сака открыл счет с 11-метровой отметки — 0:1.
В дальнейшем гости контролировали игру, а едва начался второй тайм, как Мерино продемонстрировал свое голевое чутье. Микель ногой с границы вратарской замкнул прострел Леандро Троссарда с левого фланга — 0:2.
На 68-й минуте интрига была окончательно прибита. Голкипер "Славии" не смог забрать мяч после заброса верхом от Деклана Райса, и Мерино затылком поразил пустые ворота — 0:3.
На 84-й минуте рефери назначил пенальти в ворота "Арсенала", но после похода к монитору свое решение отменил, не увидев нарушения правил у Нергора и Бена Уайта.
"Арсенал" одержал дежурную победу, победу на классе, благодаря чему приблизился к выходу в плей-офф Лиги Чемпионов.
"Славия" (Чехия) — "Арсенал" (Англия) — 0:3 (0:1)
Голы: Сака 32 (пен), Мерино 46, 68.
"Славия": Маркович, Влчек (Доудера 70), Халоупек, Зима, Мозес (Хасиока 74), Зафеирис (Чам 70), Садилек, Мбоджи, Провод, Хоры (Хитил 49), Саньянг (Кушей 74).
"Арсенал": Райя, Тимбер (Уайт 73), Салиба, Габриэль, Инкапье (Льюис-Скелли 73), Райс (Харриман-Аннус 81), Нергор, Нванери (Эзе 65), Сака, Троссард (Доуман 72), Мерино.
Предупреждения: Зафеирис, Мбоджи — Нванери, Мерино, Нергор.
04.11.2025
