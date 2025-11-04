Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг заинтересован в работе с "Вулверхэмптоном".

"Вулверхэмптон" находится в поисках нового рулевого после расставания с Витором Перейрой в минувшее воскресенье. При этом "волки" уже были отвергнуты Гари О'Нилом, а также от работы на "Молинью" дистанцировался Роб Эдвардс.



Зато Тен Хаг, как сообщает ESPN, хотел бы возглавить "Вулверхэмптон", несмотря на то, что "волки" занимают последнее место в таблице Премьер-Лиги, не выиграв ни одного из 10 первых матчей.



Этот сезон Тен Хаг начинал в "Байере", куда его позвали на место ушедшего в "Реал" Хаби Алонсо, однако уже спустя три официальных матча клуб из Леверкузена изгнал Эрика.



Источник добавляет, что Тен Хаг снова хочет тренировать в Премьер-Лиге, прежде проведя почти два с половиной года в "Юнайтед". Эрик понимает, что такие возможности возникают не слишком часто.