Холанд: "Никто не может приблизиться к Месси и Роналду"

Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд отверг сравнения с легендарными Лионелем Месси и Криштиану Роналду.

В этом сезоне Холанд забил 26 голов за "Сити" и сборную Норвегии, включая дубль против "Борнмута" в Премьер-Лиге в минувшую субботу.



После победы над "вишенками" со счетом 3:1 главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола заявил, что 25-летний Холанд — со своими впечатляющими показателями результативности — влияет на игру таким же образом, как это делали Месси и Роналду.



Однако для самого Холанда эти две легенды стоят особняком. Эрлинг вообще не думает ни о каких рекордах, которые он продолжает регулярно обновлять.



"Вижу ли я себя на их уровне? Нет, совершенно нет. Я далек от этого. Никто не может приблизиться к ним двоим, поэтому нет".



"Мои дела идут хорошо, но я не думаю о рекордах. Я и не знаю никаких рекордов, за исключением рекорда Ширера. Повторюсь, это не то, о чем я думаю".



"В последнюю очередь я думаю о рекордах, которые могу побить. Я стараюсь помогать команде выигрывать футбольные матчи. Это моя работа, и на этом мой основной фокус".



Я знаю, что это скучно, и вы хотите, чтобы я сказал совершенно противоположное, но что поделать. Я должен игнорировать это", — цитирует Холанда BBC.