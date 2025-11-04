Мареска: "Джеймс готов играть три матча в неделю"

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска заявил, что его капитан Рис Джеймс готов играть по три матча в неделю.

В предыдущие сезона проблемы с задней поверхностью бедра стали практически хроническими для Джеймса, поэтому долгое время Мареска был очень осторожен с Рисом, тщательно дозируя нагрузку.



Но в этом сезоне Джеймс сыграл во всех 10 матчах "Челси" в Премьер-Лиге, а против "Тоттенхэма" в минувший уикенд даже попробовал себя в качестве полузащитника.



Мареска чувствует, что Джеймсу больше не нужно давать передышку посреди недели, если Рис сыграл на выходных, и у Энцо есть секрет этому.



"Рис хорош, его дела идут хорошо. Он первоклассно ведет себя в каждом матче, даже когда не играет. Он первоклассно взаимодействует со своими партнерами по команде в раздевалке".



"Мы используем Риса не так, что ему приходится носиться по флангу вперед и назад. Это важно, что наш крайний защитник используется по-другому. Он готов играть три матча в неделю", — цитирует Мареску Evening Standard.