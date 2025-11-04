Троссард готов сыграть нападающего в "Арсенале"

Вингер "Арсенала" Леандро Троссард подтвердил свою готовность сыграть в нападении, если это будет нужно команде.

Победа 2:0 над "Бернли" в минувший уикенд оказалась омрачена для "Арсенала" травмой Виктора Дьекереша, чьи коллеги по позиции в лице Кая Хаверца и Габриэля Жезуса уже давно находятся в лазарете.



Фактически "Арсенал" остался без чистого нападающего, и в преддверии матча Лиги Чемпионов против "Славии" Троссард, забивший три гола и отдавший три результативные передачи в этом сезоне, вызвался закрыть проблемную позицию.



"Моя наиболее предпочтительная позиция? Думаю, в данный момент это позиция на левом фланге. По крайней мере, именно там я более-менее стабильно играю сейчас. Думаю, это видно по моей игре на поле".



"Но я всегда был способен сыграть на любой позиции впереди. И если тренер хочет, чтобы я это сделал, я постараюсь изо всех сил", — приводит слова Троссарда Sky Sports.