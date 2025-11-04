Мареска надеется, что Палмер вернется к "Барселоне" и "Арсеналу"

Энцо Мареска и Коул Палмер Наставник "Челси" Энцо Мареска надеется, что атакующий полузащитник Коул Палмер вернется к матчам против "Барселоны" и "Арсенала" в этом месяце.

Получив травму паха в сентябре, Палмер пропустил девять последних матчей "Челси" и до сих пор не возобновил тренировки в общей группе.

Против "Карабаха" в Лиге Чемпионов в среду Палмер тоже не сыграет, однако у Коула есть шансы набрать форму к матчам против "Барселоны" 25 ноября и против "Арсенала" пятью днями позже.

"Мы надеемся, что Коул будет готов к "Барселоне". Мы стараемся спланировать его возвращение, но нам нужно следить за его состоянием".

"В случае с Коулом мы движемся день за днем. Пока он не принимает никакого участия в занятиях команды".

"У нас есть Бенуа Бадиашиле, который может вернуться после международного перерыва, и это огромное событие для нас".

"Я был бы счастлив обладать Коулом здесь завтра и в каждом матче. К сожалению он травмирован, но мы определенно хотим, чтобы он вернулся как можно скорее", — цитирует Мареску Sky Sports.




