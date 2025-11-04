Анонс матча "Славия" — "Арсенал"

"Арсенал" постарается продлить свою 100-процентную серию на общем этапе Лиги Чемпионов во время выезда в Прагу к "Славии".

"Арсенал" великолепно стартовал на общем этапе Лиги Чемпионов, набрав девять очков из девяти возможных и оформив три "клин-шита". Еще одна победа стала бы большим шагом для "канониров" к выходу в плей-офф напрямую.



"Славия" в этом розыгрыше элитного европейского турнира еще не побеждала, но два из трех своих матчей свела вничью.



- "Славия" не выиграла ни одной из четырех встреч с "Арсеналом" (2 ничьи, 2 поражения) в еврокубках.



- "Славия" одержала лишь одну победу в восьми последних домашних матчах против английских команд в еврокубках (2 ничьи, 5 поражений) — 2:1 над "Лидсом" в Кубке УЕФА в марте 2000.



- "Славия" забила только один гол в семи последних домашних матчах против команд из Англии.



- "Арсенал" не проиграл ни одного из 10 матчей против чешских команд (8 побед, 2 ничьи), забив в них 27 голов и пропустив лишь три.



- "Славия" не выиграла ни одного из своих 14 последних матчей в Лиге Чемпионов (6 ничьих, 8 поражений).



- Помимо "Арсенала", только "Интер" стартовал на общем этапе Лиги Чемпионов с трех побед без единого пропущенного гола.



- "Славия" — одна из четырех команд, которые не забивали во втором и третьем турах общего этапа этой Лиги Чемпионов.



- Габриэль Мартинелли забивал в каждом из трех матчей "Арсенала" в этом розыгрыше Лиги Чемпионов.



- Микель Артета выиграл 63% (17 из 27) своих матчей в Лиге Чемпионов как тренер "Арсенала", и это восьмой лучший показатель среди специалистов с одной командой (20+ матчей).



"Арсенал" отправился на этот выезд без Кепы Аррисабалаги, Виктора Дьекереша и Мартина Субименди. У первых двоих возникли проблемы со здоровьем, а последний накопил три желтые карточки и теперь вынужден отбыть матч дисквалификации. Габриэль Мартинелли пока не залечил свой пах, также остаются в лазарете Мартин Эдегор, Нони Мадуэке, Кай Хаверц и Габриэль Жезус.



Лига Чемпионов. Общий этап 4-й тур

"Славия" (Чехия) — "Арсенал" (Англия)

Прага. Стадион "Фортуна Арена". 20:45