Хаби Алонсо: "У меня нет сомнений насчет Вирца"

Главный тренер испанского "Реала" Хаби Алонсо выразил уверенность, что атакующий полузащитник Флориан Вирц заиграет в "Ливерпуле".

Минувшим летом "Ливерпуль" приобрел Вирца у "Байера" за 116 миллионов фунтов, но пока Флориан не совершил ни одного результативного действия в Премьер-Лиге.



В сезоне 2023/24 "Байер" под руководством Алонсо завоевал титул Бундеслиги, поэтому Хаби абсолютно уверен, что рано или поздно Вирц раскроется в "Ливерпуле", против которого "Реал" сыграет в Лиге Чемпионов во вторник вечером.



"У меня нет сомнений насчет него. Это лишь вопрос времени. Это большие перемены для него, потому что он отправился в "Ливерпуль" после столь многих лет в Германии, где провел всю свою жизнь".



"Он действительно особенный игрок. Он обладает мастерством и характером, и он боец. Это случалось со многими великими игроками в Премьер-Лиге прежде, и у меня нет сомнений насчет Фло. Он очень особенный и, наверное, является одной из причин, почему я здесь сейчас, поэтому я очень благодарен Фло. Надеюсь не завтра, но он покажет свое мастерство и класс", — цитирует Алонсо The Guardian.