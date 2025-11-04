"Ливерпуль" не сыграет с "Реалом" на общем этапе следующей Лиги Чемпионов

"Ливерпуль" и испанский "Реал" не смогут встретиться на общем этапе Лиги Чемпионов в следующем сезоне.

На этой неделе "Ливерпуль" в 13-й раз встретится с "Реалом" в Лиге Чемпионов. Однако 10 из 12 предыдущих матчей этих команд были сыграны в плей-офф соревнования, включая три финала.



Как отмечает Liverpool Echo, правила УЕФА таковы, что при жеребьевке общего этапа Лиги Чемпионов сезона 2026/27 будут учитываться соперники команд на общем этапе в двух предыдущих розыгрышах турнира.



Согласно правилам, две команды не могут сыграть друг с другом на общем этапе три сезона подряд, а поскольку в прошлой кампании "Ливерпуль" победил "Реал" дома со счетом 2:0, в следующей их встреча будет исключена.