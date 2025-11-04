Каррагер сравнил "Тоттенхэм" с командой Лиги Два

Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер сравнил игру "Тоттенхэма" против "Челси" с уровнем Лиги Два.

В минувший уикенд "Тоттенхэм" проиграл дома "Челси" со счетом 0:1. "Шпоры" показали совершенно беззубый футбол и практически чудом отделались одним пропущенным голом.



"Я давно не видел столь плохой игры от этого большого клуба, знаменитого клуба. Было ощущение, словно ты смотришь за игрой команды Лиги Два в Кубке Англии против команды Премьер-Лиги".



"Они просто не угрожали "Челси". "Челси" имел ряд моментов, которые просто не мог использовать. Викарио был великолепен, сохраняя их в игре".



"Челси" абсолютно не показал своей лучшей игры. Они едва проиграли "Сандерленду" дома. Коул Палмер не играл. И когда они доминируют так много в дерби, это очень плохо для "Тоттенхэма".



"И хотя у них были хорошие результаты, главная проблема Томаса Франка в "Тоттенхэме" заключается в создании моментов и доставке мяча. С этим сталкивается любой тренер, который приходит в клуб побольше".



"В данный момент им тяжело перемещать мяч через центр поля, особенно с Палиньей и Бентанкуром там", — сообщил Каррагер Sky Sports.