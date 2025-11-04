Слот заявил, что Вирц оправдывает его ожидания

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот заявил, что атакующий полузащитник Флориан Вирц соответствует его ожиданиям.

Минувшим летом "Ливерпуль" приобрел Вирца у "Байера" за 116 миллионов фунтов, и очевидно, что Флориану дается с трудом привыкание к английскому футболу.



Пару недель назад Вирц отметился двумя "ассистами" против "Айнтрахта" в Лиге Чемпионов, но в Премьер-Лиге 22-летний немец пока не совершил ни одного результативного действия.



Впрочем, именно этого Слот и ожидал от Вирца на данной стадии. Арне понимает, что речь о молодом игроке, который прежде никогда не играл столь интенсивные матчи, как в Премьер-Лиге.



"Вы можете сказать, что он выходил в старте на один из четырех последних матчей, но вы также можете сказать, что он уже 10 раз выходил в старте в этом сезоне".



"Я довольно часто это говорил, и это не оправдание, а данность — нам много раз приходится играть по три матча в течение семи дней, имея лишь два дня на отдых между ними. Для игрока, который прибыл из другой лиги, пускай и очень хорошей лиги, оказывается, что интенсивность Премьер-Лиги чуть выше, и девять из 10 людей согласились бы со мной. Посмотрите на это, а затем на то, сколько он уже сыграл. Он оказывал влияние на игру во многих матчах, но ему не везло с завершающим продуктом — либо ему самому, либо его партнерам по команде".



"На мой взгляд, он привнес ровно то, что мы и ожидали. Это игрок, который много созидал для команды. Он еще будет забивать голы, но я не думаю, что начало его карьеры здесь удивляет кого-либо, ведь речь об игроке, которому 22 или 23 и который прибыл в другую лигу, где тебе нужно приспособиться к интенсивности, чтобы играть каждые три дня. Ранее здесь сидел Райан Гравенберх, и ему потребовалось немало времени, чтобы приспособиться к интенсивности. Возможно, даже больше, чем это займет у Флориана", — цитирует Слота The Guardian.