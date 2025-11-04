Артета обеспокоен травмой Дьекереша

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета признался, что обеспокоен травмой своего нападающего Виктора Дьекереша.

Дьекереш был вынужденно заменен в перерыве победного для "Арсенала" матча Премьер-Лиги против "Бернли" в минувшую субботу (2:0), и Виктор не поехал с "канонирами" в Прагу на поединок Лиги Чемпионов против "Славии".



В данный момент говорить о сроках возвращения Дьекереша преждевременно — 27-летнему шведу пока даже не поставлен окончательный диагноз.



"Он определенно не будет доступен (во вторник). Он не тренировался вчера, и нам нужно провести больше тестирований и обследований в ближайшие дни, чтобы полностью понять степень травмы. На этот матч он не будет доступен".



"Это краткосрочная травма или стоит переживать? Я переживаю. Потому что у него не было большого количества мышечных проблем, но он почувствовал что-то, и ему пришлось покинуть поле".



"Это никогда не является хорошим признаком для столь взрывного игрока. Нам нужно еще немного поработать над тем, чтобы установить степень травмы", — цитирует Артету Sky Sports.