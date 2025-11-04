Гари О'Нил вышел из переговоров с "Вулверхэмптоном" насчет вакантной позиции главного тренера.

В минувшее воскресенье "Вулверхэмптон" уволил Витора Перейру, а уже на следующий день появилась информация, что "волки" ведут позитивные переговоры с О'Нилом, который покинул "Молинью" менее 12 месяцев назад.



Однако The Athletic стало известно, что О'Нил не вернется в "Вулверхэмптон". Гари почувствовал, что эта возможность не является правильной для него в данный момент времени.



Среди прочих тренеров, которых продолжают связывать с работой в "Вулверхэмптоне", значатся Эрик Тен Хаг, Майкл Кэррик и Роб Эдвардс.