Трое игроков Премьер-Лиги включены в состав сборной FIFPRO World 11

Виргил Ван Дейк и Коул Палмер Голкипер "Манчестер Сити" Джанлуиджи Доннарумма, защитник "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк и атакующий полузащитник "Челси" Коул Палмер вошли в символическую сборную мира FIFPRO World 11 в 2025 году.

Состав этой символической сборной определялся посредством голосования 60,000 профессиональных футболистов со всего мира по шорт-листу из 26 отобранных игроков.

Каждый из этих 60,000 мог проголосовать за трех коллег, которые произвели на него наиболее сильное впечатление в период с 11 августа 2024 по 3 августа 2025 года.

Главным достижением Доннаруммы в указанный период стала победа в Лиге Чемпионов со своим бывшим клубом ПСЖ, тогда как Ван Дейк завоевал с "Ливерпулем" титул Премьер-Лиги, а Палмер помог "Челси" выиграть Лигу Конференций и клубный Чемпионат Мира.

Отметим, что Палмер — один из двух англичан в составе символической сборной. Вторым стал полузащитник Джуд Беллингем, чей "Реал", правда, не разжился большими трофеями в прошлом сезоне.

Символическая сборная FIFPRO World 11




03.11.2025 22:00

  1. gameboy 03.11.2025 22:38 # gameboy
    Ну и где эти выскочки? Нюхают пыль непобедимых чемпионов!

  2. bastian-mc 03.11.2025 22:35 # bastian-mc
    Мбаппе не понятно почему здесь, Кейн/Салах не хуже сезон провели, черепашка ничего не выиграл.

  3. teplyakov-ynwa 03.11.2025 22:31 # teplyakov-ynwa
    Кейн вместо Мбаппе, Кайседо вместо Билингема, Хвича вместо Витиньи.

  4. dembo 03.11.2025 22:29 # dembo
    все плюс минус справедливо, только я бы кейна вместо дембеле и вместо белингема кайседо)

  5. bastian-mc 03.11.2025 22:27 # bastian-mc
    Отметим, что Палмер — один из двух англичан в составе символической сборной. Вторым стал полузащитник Джуд Беллингем

    Дуэ/Хвича, Невеш/Кайседо вместо этих двух.

  6. teplyakov-ynwa 03.11.2025 22:22 # teplyakov-ynwa
    Помните такого игрока Вератти? Чем он хуже Витиньи?

  7. petrov-ynwa 03.11.2025 22:21 # petrov-ynwa
    Хочу, чтобы молдавия стала частью Российской Федерации. Надоело уже в конском говне жить. Владимир Владимирович, спасите нас.

  8. nishanbaev-ynwa 03.11.2025 22:18 # nishanbaev-ynwa
    Кто же победит?

