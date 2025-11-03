Трое игроков Премьер-Лиги включены в состав сборной FIFPRO World 11

Голкипер "Манчестер Сити" Джанлуиджи Доннарумма, защитник "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк и атакующий полузащитник "Челси" Коул Палмер вошли в символическую сборную мира FIFPRO World 11 в 2025 году.

Состав этой символической сборной определялся посредством голосования 60,000 профессиональных футболистов со всего мира по шорт-листу из 26 отобранных игроков.



Каждый из этих 60,000 мог проголосовать за трех коллег, которые произвели на него наиболее сильное впечатление в период с 11 августа 2024 по 3 августа 2025 года.



Главным достижением Доннаруммы в указанный период стала победа в Лиге Чемпионов со своим бывшим клубом ПСЖ, тогда как Ван Дейк завоевал с "Ливерпулем" титул Премьер-Лиги, а Палмер помог "Челси" выиграть Лигу Конференций и клубный Чемпионат Мира.



Отметим, что Палмер — один из двух англичан в составе символической сборной. Вторым стал полузащитник Джуд Беллингем, чей "Реал", правда, не разжился большими трофеями в прошлом сезоне.



