Трое игроков Премьер-Лиги включены в состав сборной FIFPRO World 11
Голкипер "Манчестер Сити" Джанлуиджи Доннарумма, защитник "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк и атакующий полузащитник "Челси" Коул Палмер вошли в символическую сборную мира FIFPRO World 11 в 2025 году.
Состав этой символической сборной определялся посредством голосования 60,000 профессиональных футболистов со всего мира по шорт-листу из 26 отобранных игроков.
Каждый из этих 60,000 мог проголосовать за трех коллег, которые произвели на него наиболее сильное впечатление в период с 11 августа 2024 по 3 августа 2025 года.
Главным достижением Доннаруммы в указанный период стала победа в Лиге Чемпионов со своим бывшим клубом ПСЖ, тогда как Ван Дейк завоевал с "Ливерпулем" титул Премьер-Лиги, а Палмер помог "Челси" выиграть Лигу Конференций и клубный Чемпионат Мира.
Отметим, что Палмер — один из двух англичан в составе символической сборной. Вторым стал полузащитник Джуд Беллингем, чей "Реал", правда, не разжился большими трофеями в прошлом сезоне.
03.11.2025 22:00
Просмотров: 331
Последние комментарии:
Ну и где эти выскочки? Нюхают пыль непобедимых чемпионов!
(ответить)
Мбаппе не понятно почему здесь, Кейн/Салах не хуже сезон провели, черепашка ничего не выиграл.
(ответить)
Кейн вместо Мбаппе, Кайседо вместо Билингема, Хвича вместо Витиньи.
(ответить)
все плюс минус справедливо, только я бы кейна вместо дембеле и вместо белингема кайседо)
(ответить)
Дуэ/Хвича, Невеш/Кайседо вместо этих двух.
(ответить)
Помните такого игрока Вератти? Чем он хуже Витиньи?
(ответить)
Хочу, чтобы молдавия стала частью Российской Федерации. Надоело уже в конском говне жить. Владимир Владимирович, спасите нас.
(ответить)
Кто же победит?
(ответить)
