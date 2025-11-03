Исак пока не готов играть за "Ливерпуль"

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот подтвердил, что нападающий Александер Исак пока не готов вернуться на футбольное поле.

Исак прибыл в "Ливерпуль" из "Ньюкасла" за 125 миллионов фунтов в заключительный день летнего трансферного окна и форму был вынужден набирать уже по ходу сезона.



Успев забить один гол за свой новый клуб, 22 октября против "Айнтрахта" в Лиге Чемпионов Александер получил травму паха.



Исак до сих пор не возобновил тренировки в общей группе, поэтому 26-летний швед пропустит матч с "Реалом" во вторник, а против "Манчестер Сити" в ближайшее воскресенье в лучшем случае выйдет только на замену.



"Все трое (Исак, Фримпонг и Алиссон) недоступны на завтра. Джереми и Алиссон также будут недоступны в воскресенье".



"Насчет Алекса нам нужно подождать. Он точно не выйдет в стартовом составе в воскресенье, но может попасть в заявку. Он по-прежнему не тренируется с командой, поэтому нам нужно подождать и посмотреть", — цитирует Слота Daily Mail.