"Вулверхэмптон" может позвать Тен Хага

Эрик Тен Хаг "Вулверхэмптон" задумывается о приглашении бывшего главного тренера "Манчестер Юнайтед" Эрика Тен Хага.

"Вулверхэмптон" находится в поисках нового рулевого после расставания с Витором Перейрой накануне.

"Волки" уже контактируют с Гари О'Нилом, но тот является не единственным вариантом, рассматриваемым клубом с "Молинью".

По информации The Athletic, внутри "Вулверхэмптона" также обсуждается кандидатура Тен Хага, который был уволен из "Байера" в сентябре, успев провести только три официальных матча.

Ранее в своей карьере Тен Хаг провел почти два с половиной года в "Юнайтед", выиграв Кубок Англии и Кубок Лиги. В октябре 2024 "красные дьяволы", занимая 14-е место в Премьер-Лиге, отказались от услуг Эрика, чтобы позвать из "Спортинга" Рубена Аморима.




Метки Вулверхэмптон, Тен Хаг, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 03.11.2025 21:00

Количество просмотров Просмотров: 75




Поиск: