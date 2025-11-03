"Вулверхэмптон" может позвать Тен Хага
"Вулверхэмптон" задумывается о приглашении бывшего главного тренера "Манчестер Юнайтед" Эрика Тен Хага.
"Вулверхэмптон" находится в поисках нового рулевого после расставания с Витором Перейрой накануне.
"Волки" уже контактируют с Гари О'Нилом, но тот является не единственным вариантом, рассматриваемым клубом с "Молинью".
По информации The Athletic, внутри "Вулверхэмптона" также обсуждается кандидатура Тен Хага, который был уволен из "Байера" в сентябре, успев провести только три официальных матча.
Ранее в своей карьере Тен Хаг провел почти два с половиной года в "Юнайтед", выиграв Кубок Англии и Кубок Лиги. В октябре 2024 "красные дьяволы", занимая 14-е место в Премьер-Лиге, отказались от услуг Эрика, чтобы позвать из "Спортинга" Рубена Аморима.
