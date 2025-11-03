Окслейд-Чемберлен тренируется с "Арсеналом"

Алекс Окслейд-Чемберлен Полузащитник Алекс Окслейд-Чемберлен приступил к тренировкам со своим бывшим клубом "Арсеналом".

Окслейд-Чемберлен стал свободным агентом в конце августа, когда договорился с "Бешикташем" о досрочном прекращении контракта.

32-летний англичанин до сих пор не определился с новым пристанищем, и "Арсенал" решил помочь своему бывшему игроку, обеспечив условия для поддержания физической формы.

Как отмечает Evening Standard, в понедельник Окслейд-Чемберлен тренировался не с первой командой "Арсенала", а с коллективом U-19, который во вторник сыграет против своих сверстников из пражской "Славии".

Окслейд-Чемберлен провел 198 матчей за "Арсенал", успев поиграть бок о бок с нынешним наставником "канониров" Микелем Артетой, прежде чем был продан в "Ливерпуль" за 35 миллионов фунтов в 2017 году.

Окслейд-Чемберлен, который до сих пор остается рекордной продажей в истории "Арсенала", выступал за "Ливерпуль" до лета 2023, когда свободным агентом перешел в "Бешикташ".




