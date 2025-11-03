О'Нил договаривается о возвращении в "Вулверхэмптон"

Бывший главный тренер "Вулверхэмптона" Гари О'Нил договаривается о возвращении на "Молинью".

Напомним, накануне "Вулверхэмптон" объявил об увольнении Витора Перейры, который не выиграл ни одного из 10 первых матчей в новом сезоне Премьер-Лиги, хотя в процессе успел заключить новый контракт.



Пока не отбрасывая прочие варианты, "Вулверхэмптон" работает над возвращением О'Нила, и BBC утверждает, что соответствующие переговоры проходят в позитивном ключе.



Изначально назначив О'Нила в августе 2023, "Вулверхэмптон" указал Гари на дверь в декабре 2024. Под руководством бывшего полузащитника "Вест Хэма" "волки" заняли 14-е место в Премьер-Лиге и достигли 1/4 финала Кубка Англии.



Источник добавляет, что 42-летний О'Нил открыт к возвращению на "Молинью", несмотря на последнее место "Вулверхэмптона" в таблице Премьер-Лиги.