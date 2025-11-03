Саутгейт не спешит снова тренировать

Бывший главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт заявил, что не спешит возвращаться в футбол.

Саутгейт находится без работы после того, как он оставил сборную Англии летом 2024. Под руководством Гарета родоначальники футбола достигали двух финалов Евро и полуфинала Чемпионата Мира.



Саутгейт считается одним из любимчиков совладельца "Манчестер Юнайтед" сэра Джима Рэтклиффа, и в предыдущие месяцы Гарет неоднократно назывался возможным преемником Рубена Аморима на "Олд Траффорд".



И хотя Саутгейт ничего не исключает, в данный момент Гарету более чем комфортно от того, что он не тренирует.



"Я провел удивительное время в сборной Англии, и хорошая вещь в работе на FA заключается в том, что всегда есть более важная цель. Я присоединился к ним, чтобы помочь английскому футболу стать лучше, помочь развитию молодежи в частности. Каким-то образом я стал главным тренером взрослой сборной, и это был довольно хороший период".



"Но это не так, что я, отчаянно хочу остаться в футболе. Я провел 37 лет в футболе, что и так удивительно".



"Если мне предложат большую работу? Ну, никогда не говори никогда, потому что я только что увидел, как Мартин О'Нил — в своем возрасте — отправился в "Селтик". Но в данный момент это не приоритет для меня, я наслаждаюсь работой в сфере лидерства, я наслаждаюсь работой с молодыми людьми, и я решительно настроен проявить себя на этом поприще".



"Я очень расслаблен от того, что в данный момент нахожусь вне футбола", — сообщил Саутгейт BBC.