Хау раскритиковал игроков "Ньюкасла"

Главный тренер "Ньюкасла" Эдди Хау раскритиковал свою команду после поражения 1:3 от "Вест Хэма".
В случае победы на Лондонском стадионе в воскресенье "Ньюкасл" оказался бы всего в трех очках от топ-4 Премьер-Лиги, однако "сороки" упустили эту возможность и проиграли кризисному "Вест Хэму", который остается в зоне вылета.
По словам Хау, он просто не узнал свою команду в этом матче. Эдди чувствует, что замены заслуживал каждый его игрок.
"Не было динамизма. Не хватало физической мощи и энергии. Мы забили быстрый гол и могли взять игру под свой контроль, но не сделали этого и в итоге поплатились".
"Это не было похоже на "Ньюкасл", который мы наблюдали в последние сезоны. Язык тела, коллективный дух на поле... Много маленьких вещей не были в порядке, и результат просто стал следствием этого".
"Я бы мог убрать каждого игрока с поля. Это отражает наше положение в матче. Я очень редко чувствую такое. Не думаю, что такое когда-либо было со мной в качестве тренера "Ньюкасла", — цитирует Хау Daily Mirror.
