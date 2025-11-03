Робби Кин откликнулся на вакансию в "Вулверхэмптоне"

Бывший нападающий "Тоттенхэма" и "Ливерпуля" Робби Кин откликнулся на вакантную позицию главного тренера "Вулверхэмптона".

Напомним, после поражения 3:0 от "Фулхэма" в минувший уикенд "Вулверхэмптон" уволил Витора Перейру.



Прежде с работой на "Молинью" связывали Майкла Кэррика, Роба Эдвардса и Гари О'Нила, а talkSPORT утверждает, что Кин сам предложил свои услуги "волкам".



В данный момент Робби возглавляет "Ференцварош", который он вывел в высший дивизион Венгрии в прошлом сезоне. А до этого 45-летний ирландец с успехом тренировал "Маккаби Тель-Авив", с которым выиграл израильское первенство и Кубок Лиги.



Именно в "Вулверхэмптоне" Кин начинал свою игровую карьеру, забив 29 голов в 87 матчах до своего ухода в "Ковентри" в 1999 году.



Помимо "Вулверхэмптона", Кин также заинтересован в работе с "Селтиком", который после расставания с Бренданом Роджерсом нанял Мартина О'Нила в качестве временного тренера.