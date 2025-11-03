Кейн думает о "Барселоне"

Капитан сборной Англии Харри Кейн задумывается о переходе в испанскую "Барселону" следующим летом.

Кейн выдающимся образом начал новый сезон, забив 22 гола в 15 матчах за "Баварию", однако чемпионы Бундеслиги могут быть бессильны помешать уходу Харри следующим летом.



Дело в том, что после окончания сезона в контракте Кейна можно будет активизировать пункт о выкупе за 65 миллионов евро (57 млн. фунтов), и наличие этого пункт подогревает спекуляции насчет будущего 32-летнего нападающего.



Кейна уже давно связывают с возвращением в Премьер-Лигу, однако испанское издание Sport утверждает, что Харри также изучает возможность перебраться в "Барселону", которая находится в поисках замены для ветерана Роберта Левандовски.



Источник добавляет, что Кейн пока не определился с планами на будущее и примет свое решение только ближе к концу сезона.