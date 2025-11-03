Невилл назвал единственную команду, которая может настичь "Арсенал"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл назвал единственную команду, которая может настичь лидирующий в Премьер-Лиге "Арсенал".

В данный момент главным преследователем "Арсенала" в таблице Премьер-Лиги является "Манчестер Сити", однако Невилл не верит в "горожан" и считает, что только "Ливерпуль" может составить конкуренцию "канонирам", если быстро выправит свою игру.



"Слушайте, "Арсенал" еще может упустить титул, находясь в таком положении. Я понимаю, почему Микель Артета, игроки "Арсенала" и фанаты будут отвергать идею о том, что они обязаны выиграть титул в этом сезоне".



"Но у них самая стабильная команда, и они шли к этому три-четыре сезона. Вообще-то, я ставил на их чемпионство в трех предыдущих сезонах, и они не дотягивали".



"В первую очередь "Арсеналу" нужно справиться с собой. Я не думаю, что "Сити" вернется на прежний уровень и настигнет "Арсенал".



"Пеп Гвардиола — гений, но у него нет нужных игроков, а команда не показывает игры нужного уровня. "Ливерпуль" — единственная команда, которая может сделать это, но тогда им нужно очень быстро вернуться в колею", — сообщил Невилл NBC Sports.