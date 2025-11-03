Руни советует Тухелю подумать о вызове Уэлбека
Легенда "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни считает, что главный тренер сборной Англии Томас Тухель должен подумать о вызове нападающего "Брайтона" Данни Уэлбека.
Вскоре Тухель огласит имена игроков, вызванных на последний в этому году международный перерыв, и Руни советует англичанам не упускать из виду 34-летнего Уэлбека, который забил шесть голов в 10 матчах этого сезона Премьер-Лиги.
"Он забивает голы, он упорно трудится, он в великолепной форме, и сделал все возможное, чтобы обратить внимание Томаса Тухеля на себя".
"Помимо Харри Кейна, он является лучшим английским нападающим по текущей форме. Он обеспечил себе шанс".
"Он очень хорошо выступает в Премьер-Лиге. Я еще в прошлом сезоне говорил, что "Манчестер Юнайтед" должен его вернуть".
"Кажется, он очень хорошо освоился в "Брайтоне", его дела идут хорошо, и я надеюсь, он продолжит в том же духе и обеспечит себе лучшие шансы вернуться в сборную Англии", — сообщил Руни BBC.
До сих пор помню, как он в 2014 году пытался перекинуть Нойера в матче 1/4 с Баварией.
