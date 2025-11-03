Невилл не уверен насчет Шешко

Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл признался, что не уверен насчет нападающего "красных дьяволов" Беньямина Шешко.

Шешко все еще находится в процессе адаптации после своего перехода из "РБ Лейпциг" минувшим летом и пока забил лишь два гола за "Юнайтед".



Шешко не удалось отличиться против "Ноттингем Форест" в минувший уикенд (2:2), и Невилл чувствует, что 22-летний словенец пока не попадает в игру "дьяволов".



"Я больше не буду спешить с выводами насчет него. Пока непонятно. Он пока теряется на фоне других летних приобретений "Манчестер Юнайтед" в лице Куньи и Мбемо".



"Он выглядит неуклюже, он имел пару действительно хороших возможностей в первом тайме, когда мяч шел верхом. И его первое касание было не вполне в порядке".



"Он стоил 80 миллионов фунтов. Вы можете сказать, что он молод, обладает большим потенциалом и еще осваивается, но ты все равно хочешь видеть немного больше", — цитирует Невилла Daily Mirror.