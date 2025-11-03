Гвардиола недоволен судейством Тэйлора

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола обрушился с критикой на рефери Энтони Тэйлора, несмотря на победу 3:1 над "Борнмутом".

В победном для "Сити" матче Премьер-Лиги на "Этихад" накануне Тэйлор засчитал гол Тайлера Адамса, не обнаружив фола со стороны Дэвида Брукса на голкипере "горожан" Джанлуиджи Доннарумме.



Рефери Пол Тирни подтвердил решение Тэйлора засчитать гол — к недовольству Доннаруммы, который даже получил желтую карточку.



После матча Гвардиола критично высказался насчет судейства не только в этой отдельной игре, но и за все время его работы в "Сити".



"Мне жаль это говорить, но мы пропустили невероятный для рефери гол. Я здесь уже десятилетие, и мы довольно хорошо знаем друг друга, и я так рад, что мы добились столь многого с "Манчестер Сити", несмотря на все".



"Да ладно, это творится уже 10 лет. Я знаю их (арбитров)... Я не звоню им. У меня нет на это времени. У меня в расписании три матча за неделю. Мне некогда разговаривать. Нет, нет, абсолютно нет".



"Когда мы увиделись (с Тэйлором), я сказал ему: "Просто скажи мне, фол это или нет, потому что я жду. Просто взгляни". Это нормально. Они такие смелые здесь. Они такие смелые на "Этихад", — цитирует Гвардиолу The Independent.