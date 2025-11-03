Гвардиола: "Холанд на уровне Месси и Роналду"

Хосеп Гвардиола и Эрлинг Холанд Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола сравнил влияние нападающего Эрлинга Холанда на игру своей команды с Лионелем Месси и Криштиану Роналду.

Накануне Холанд укрепил свое лидерство в споре лучших бомбардиров этого сезона Премьер-Лиги, отметившись дублем против "Борнмута".

После победы 3:1 Гвардиола признал, что Холанд так же влиятелен, как были Месси и Роналду на своем пике.

"Мы снова сыграли действительно хорошо, Эрлинг исполнил определяющую роль. Это слегка похоже на Месси или Криштиану, понимаете? Настолько велико его влияние".

"Достиг ли он их уровня? А вы видели показатели этого парня? О, Боже, конечно, он демонстрирует показатели уровня Криштиану и Месси".

"Разницу с Криштиану и Месси в то, что они делали это на протяжении 15 лет. Вы видите, что даже в МЛС Месси забивает по два-три гола каждый день. Криштиану в Саудовской Аравии — то же самое".

"Но он на этом уровне, и без него нам было бы тяжело", — цитирует Гвардиолу ESPN.




