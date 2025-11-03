"Ливерпуль" следит за Кевином

Скауты "Ливерпуля" следят за вингером "Фулхэма" Кевином.

Как сообщает Football Insider в эксклюзивном материале, ведущий скаут "Ливерпуля" Барри Хантер просматривал Кевина во время победы "Фулхэма" над "Вулверхэмптоном" в минувшую субботу.



Это был первый выход Кевина в стартовом составе "Фулхэма" в рамках Премьер-Лиги. 22-летний бразилец не отличился сам, но помог "дачникам" одержать победу со счетом 3:0.



Скаутская служба "Ливерпуля" находится под впечатлением от дриблинга Кевина и его умения тащить мяч вперед, вдобавок восходящая звезда "Фулхэма" способен сыграть на обоих флангах.



Кевин только в заключительный день летнего трансферного окна присоединился к "Фулхэму" из "Шахтера" за рекордные для лондонского клуба 34.6 млн. фунтов.