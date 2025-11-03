МЮ может сделать предложение по аренде Галлахера

"Манчестер Юнайтед" может сделать предложение по аренде полузащитника испанского "Атлетико" Конора Галлахера в зимнее трансферное окно.

Укрепление центра поля является приоритетной задачей для "Юнайтед" на 2026 год, однако позволить себе дорогостоящую покупку уже в январе "красные дьяволы" не могут.



Поэтому варианты с Адамом Уортоном, Карлосом Балеба, Эллиотом Андерсоном и Ангело Стиллером заранее отметаются на январь, но, как утверждает журналист Фабрицио Романо, "Юнайтед" может попытаться арендовать Галлахера.



Галлахер выступает за "Атлетико" после своего перехода из "Челси" за 34 миллиона фунтов летом 2024. Конор регулярно играет, но твердого места в стартовом составе команды Диего Симеоне не имеет, выйдя с первых минут лишь на два матча в этом сезоне Ла Лиги.



Более того, сам Галлахер открыт к возвращению в Премьер-Лигу, и вопрос лишь в том, согласится ли "Атлетико" отпустить 25-летнего англичанина в аренду на вторую половину сезона.



Романо добавляет, что "Юнайтед" наводил справки насчет Галлахера еще в августе, поэтому интерес "дьяволов" к Конору не является внезапным.