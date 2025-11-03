Кэррик может возглавить "Вулверхэмптон"

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Майкл Кэррик претендует на вакантную должность главного тренера "Вулверхэмптона".

В воскресенье "Вулверхэмптон" объявил об увольнении Витора Перейры, который не выиграл ни одного из 10 первых матчей в новом сезоне Премьер-Лиги, оставив "волков" на последнем месте в таблице.



По информации The Athletic, сейчас "Вулверхэмптон" занят формированием списка кандидатов, и в список уже был включен Кэррик, который находится без работы после расставания с "Мидлсбро" минувшим летом.



Роб Эдвардс, нынешний наставник "Мидлсбро", тоже значится в шорт-лист "Вулверхэмптона", как и Гари О'Нил, уже тренировавший "волков".