Кэррик может возглавить "Вулверхэмптон"
Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Майкл Кэррик претендует на вакантную должность главного тренера "Вулверхэмптона".
В воскресенье "Вулверхэмптон" объявил об увольнении Витора Перейры, который не выиграл ни одного из 10 первых матчей в новом сезоне Премьер-Лиги, оставив "волков" на последнем месте в таблице.
По информации The Athletic, сейчас "Вулверхэмптон" занят формированием списка кандидатов, и в список уже был включен Кэррик, который находится без работы после расставания с "Мидлсбро" минувшим летом.
Роб Эдвардс, нынешний наставник "Мидлсбро", тоже значится в шорт-лист "Вулверхэмптона", как и Гари О'Нил, уже тренировавший "волков".
