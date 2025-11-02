"Сити" победил "Борнмут" и вышел на второе место
Очередные два гола Эрлинга Холанда обеспечили "Манчестер Сити" победу 3:1 над "Борнмутом" в Премьер-Лиге.
"Горожане" вернулись к сильнейшему сочетанию игроков после выезда к "Суонси" в Кубке Лиги посреди недели, но Тиджани Рейндерс оказался только среди запасных как и Родри с Омаром Мармушем.
В стартовый состав "вишенок" вернулись Бафоде Диаките и Дэвид Брукс, заменив Велько Милосавлевича и Джастина Клюйверта.
Уже на первой минуте мяч побывал в воротах "Сити", однако гол Эли Крупи, замкнувшего прострел партнера со считанных метров, не был засчитан из-за офсайда.
"Борнмут" выглядел очень достойно, но на 17-й минуте проворонил контратаку. Эрлинг Холанд убежал в прорыв и закатил мяч в ворота Джанлуиджи Доннаруммы — 1:0.
Однако уже на 25-й минуте счет стал равным. Доннарумма не смог нормально вынести мяч после подачи углового, и Тайлер Адамс с близкого расстояния поразил ворота — 1:1.
Правда, равновесие в счете продержалось недолго. На 33-й минуте Холанд еще раз вышел один на один, проскочил мимо голкипера и направил мяч в пустые ворота — 2:1.
Спустя минуту хозяева должны были забивать третий гол, но Алекс Хименес не пустил мяч в пустые ворота после удара Нико О'Райли с острого угла.
Второй тайм лучше начали "вишенки", но на 60-й минуте забил их соперник. Получив мяч от Фила Фодена, О'Райли вошел в штрафную и нанес удар из под защитника — 3:1.
В заключительные полчаса "Сити" расслабился, но не настолько, чтобы утратить контроль над игрой.
Несмотря на поражение, "Борнмут" заслуживает похвалы. Гости не стали прижиматься к своим воротам, сыграли смело, но Эрлинг Холанд в этом сезоне просто неудержим.
02.11.2025 21:30
Последние комментарии:
Рэшфорд гол.
Кайседо топарь неебически
Стоит каждой пенни которую за него оплатили)
хуже всего в возможном чемпике арсенала ето то что еще больше будут пиарить возносить и во всякие символические сборные пихать этих срайсов и дьокерешей обоссаных.
тьфу бля
blessed be
https://www.youtube.com/watch?v=3mPQC-dpW5Y
Вот и вырисовывается картина лиги
МС по тихой приступил в погоню за рентбоями.
Холлан может затащить и на чемпионство.
Ерлинг Холланд сжимает сфинктер Ротеты до предела
КОРОЛИ!!!
