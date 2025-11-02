"Сити" победил "Борнмут" и вышел на второе место

Эрлинг Холанд Очередные два гола Эрлинга Холанда обеспечили "Манчестер Сити" победу 3:1 над "Борнмутом" в Премьер-Лиге.

"Горожане" вернулись к сильнейшему сочетанию игроков после выезда к "Суонси" в Кубке Лиги посреди недели, но Тиджани Рейндерс оказался только среди запасных как и Родри с Омаром Мармушем.

В стартовый состав "вишенок" вернулись Бафоде Диаките и Дэвид Брукс, заменив Велько Милосавлевича и Джастина Клюйверта.

Уже на первой минуте мяч побывал в воротах "Сити", однако гол Эли Крупи, замкнувшего прострел партнера со считанных метров, не был засчитан из-за офсайда.

"Борнмут" выглядел очень достойно, но на 17-й минуте проворонил контратаку. Эрлинг Холанд убежал в прорыв и закатил мяч в ворота Джанлуиджи Доннаруммы — 1:0.

Однако уже на 25-й минуте счет стал равным. Доннарумма не смог нормально вынести мяч после подачи углового, и Тайлер Адамс с близкого расстояния поразил ворота — 1:1.

Правда, равновесие в счете продержалось недолго. На 33-й минуте Холанд еще раз вышел один на один, проскочил мимо голкипера и направил мяч в пустые ворота — 2:1.

Спустя минуту хозяева должны были забивать третий гол, но Алекс Хименес не пустил мяч в пустые ворота после удара Нико О'Райли с острого угла.

Второй тайм лучше начали "вишенки", но на 60-й минуте забил их соперник. Получив мяч от Фила Фодена, О'Райли вошел в штрафную и нанес удар из под защитника — 3:1.

В заключительные полчаса "Сити" расслабился, но не настолько, чтобы утратить контроль над игрой.

Несмотря на поражение, "Борнмут" заслуживает похвалы. Гости не стали прижиматься к своим воротам, сыграли смело, но Эрлинг Холанд в этом сезоне просто неудержим.

Метки Борнмут, Манчестер Сити, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 02.11.2025 21:30

Количество просмотров Просмотров: 236

  1. ratcliffe 02.11.2025 21:53 # ratcliffe
    Рэшфорд гол.

    (ответить)

  2. yamateh 02.11.2025 21:52 # yamateh
    Кайседо топарь неебически
    Стоит каждой пенни которую за него оплатили)

    (ответить)

  3. dembo 02.11.2025 21:52 # dembo
    хуже всего в возможном чемпике арсенала ето то что еще больше будут пиарить возносить и во всякие символические сборные пихать этих срайсов и дьокерешей обоссаных.

    тьфу бля

    (ответить)

  4. dexter 02.11.2025 21:51 # dexter
    blessed be

    https://www.youtube.com/watch?v=3mPQC-dpW5Y

    (ответить)

  5. yamateh 02.11.2025 21:48 # yamateh
    Вот и вырисовывается картина лиги
    МС по тихой приступил в погоню за рентбоями.

    (ответить)

  6. brown-ale 02.11.2025 21:46 # brown-ale
    Холлан может затащить и на чемпионство.

    (ответить)

  7. dembo 02.11.2025 21:45 # dembo
    Ерлинг Холланд сжимает сфинктер Ротеты до предела

    (ответить)

  8. kukuruzko 02.11.2025 21:38 # kukuruzko
    КОРОЛИ!!!

    (ответить)

