Трент: "Всегда буду любить "Ливерпуль"

Защитник испанского "Реала" Трент Александер-Арнольд заявил, что прием, который он получит в предстоящем матче Лиги Чемпионов против "Ливерпуля", не повлияет на его любовь к мерсисайдскому клубу.

Будучи воспитанником "Ливерпуля", минувшим летом Трент сменил родной клуб на "Реал", и это решение расстроило многих фанатов клуба с "Энфилда".



Трент едва залечил травму задней поверхности бедра и должен сыграть за "Реал" в предстоящем матче общего этапа Лиги Чемпионов, и выезд к "Ливерпулем" обещает быть особенным для 27-летнего англичанина.



"Думаю, когда объявили жеребьевку, каждый своего рода знал, что это случится. Этот матч был предначертан судьбой".



"Разумеется, у них команда топ-уровня, поэтому я знал, что однажды вернусь туда или сыграю против "Ливерпуля". Это случилось так рано. Я испытываю смешанные эмоции. Думаю, это будет очень, очень сложный матч, но матч, который я предвкушаю".



"Какой бы прием меня ни ждал, это решение фанатов. Я всегда буду любить клуб, я всегда буду фанатом клуба. Я всегда буду благодарен за возможности и вещи, которых мы добились вместе. Это будет жить со мной всегда".



"Что бы ни случилось, мои чувства к "Ливерпулю" не изменятся. Я сохранил воспоминания оттуда на всю жизнь, и какой бы прием я ни получил, это не изменится", — цитирует Трента ESPN.