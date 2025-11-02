Диалло расстроен, что МЮ сыграл с "Форест" только вничью
Вингер "Манчестер Юнайтед" Амад Диалло заявил, что его команда расстроена, спасшись от поражения против "Ноттингем Форест".
Поздний гол Диалло позволил "Юнайтед" добыть ничью 2:2 в Ноттингеме накануне, однако Амад не скрывает, что после трех побед подряд в Премьер-Лиге его команда хотела большего.
"Если честно, мы расстроены, что возвращаемся домой с одним очком. Наши дела шли хорошо мы одержали три победы подряд. Мы хотели одержать четвертую победу, но мы извлечем из этого урок и затем постараемся изо всех сил в следующий раз".
"Думаю, победы в матчах придают игрокам уверенность. Теперь, дела всех нас идут хорошо. Будучи командой, мы учимся каждый день вместе с тренером, с Рубеном, потому что мы верим в его систему".
"Но, думаю, сегодня мы очень расстроены, потому что у нашей команды большие требования", — цитирует Диалло The Independent.
