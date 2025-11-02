"Вулверхэмптон" уволил Витора Перейру

"Вулверхэмптон" уволил своего главного тренера Витора Перейру.

Перейра лишь 18 сентября, 45 дней назад, заключил с "Вулверхэмптоном" новый контракт, связавший его будущее с "волками" до 2028 года.



Однако Перейра совершенно провалил старт нового сезона, не выиграв ни одного из 10 первых матчей Премьер-Лиги.



Последней каплей для боссов клуба с "Молинью" стало поражение 3:0 от "Фулхэма" накануне. Этот результат оставил подопечных Перейры в восьми очках от спасительного места.



Перейра, назначенный "Вулверхэмптоном" в декабре 2024, покидает клуб не один, а вместе со всем своим штабом.



Добавим, "волки" — единственная команда в четырех высших дивизионов Англии без побед в этом сезоне.