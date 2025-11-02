"Ньюкасл" предложит новый контракт Ботману

"Ньюкасл" надеется оградить своего защитника Свена Ботмана от интереса "Челси" и "Ливерпуля" с помощью нового контракта.

Ботман стал одним из самых важных приобретений "Ньюкасла" в эру Эдди Хау, перебравшись на "Сент-Джеймс Парк" из "Лилля" за 35 миллионов фунтов летом 2022.



Сейчас Ботман уже вступил в предпоследний год по своему контракту с зарплатой в 90,000 фунтов в неделю, и за ситуацией 25-летнего голландца внимательно следят большие клубы вроде "Челси" и "Ливерпуля".



Однако Chronicle Live утверждает, что "Ньюкасл" совершенно не помышляет о продаже Ботмана и даже собирается предложить Свену новый контракт, который позволит экс-юниору "Аякса" приблизиться по зарплате к Энтони Гордону, Бруно Гимараэсу и Жоэлинтону, получающим у "сорок" около 150,000 фунтов неделю.



Сам Ботман открыт к диалогу, и в ближайшие недели, когда новый спортивный директор "Ньюкасла" Росс Уилсон войдет в курс дел, процесс должен ускориться.