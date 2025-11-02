Гвардиола: "У нас есть игроки, способные забивать голы"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что в его команде хватает игроков, способных забивать голы.

Бомбардир "Сити" Эрлинг Холанд выдающимся образом начал новый сезон, забив 15 голов во всех соревнованиях.



Вторым лучшим бомбардиром "Сити" в этом сезоне является Фил Фоден с двумя голами, тогда как никакой другой игрок команды не отличился более одного раза.



Гвардиола соглашается, что в данный момент "Сити" слишком зависим от Холанда, однако Хосеп видит игроков, готовых разделить бомбардирское бремя.



"Наши показатели по игре впереди должны быть лучше. Они знают это, но у нас есть игроки способные забивать голы. Райан Шерки, Фил — они играют хорошо, но нам нужно обнаружить больших игроков, оказывающих влияние".



"Поэтому я оптимистичен насчет положения, в котором мы находимся. В Лиге Чемпионов наше положение лучше, чем в прошлом году".



"Мы в шести очках позади "Арсенала", они выглядят неудержимо прямо сейчас, они играют великолепно, они так надежны в обороне и могут забить столь многими способами, но мы сделаем шаг, будем лучше и будем ближе. Мы будем поблизости, способные побеждать", — цитирует Гвардиолу официальный веб-сайт "Сити".