Мареска объяснил, почему Джеймс сыграл с "Тоттенхэмом" в полузащите

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска объяснил, почему его капитан Рис Джеймс сыграл в полузащите против "Тоттенхэма".

Обычно действуя на позиции правого защитника, в дерби на "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум" накануне Джеймс расположился в паре с Мойсесом Кайседо в опорной зоне.



Это позволило Энцо Фернандесу сыграть выше, вместе с Алехандро Гарначо и Педру Нету поддерживая нападающего Жоао Педро, чей гол и решил судьбу матча.



После победы 0:1 Мареска объяснил, что хотел добавить мощи своей полузащите против игроков вроде Пап Матара Сарра, Жоау Палиньи, Родригу Бентанкура и рано замененного Лукаса Бергвалла.



"Это слегка зависит от плана на матч. Сегодня я подумал, что нам нужно немного больше физической мощи в полузащите".



"Мы ожидали, что они сыграют с Сарром, Бентанкуром, Палиньей. Мы не ожидали, что они выставят четырех полузащитников, потому что Бергвалл тоже сыграл".



"Поэтому нам требовалось немного больше физической мощи в полузащите. Но это слегка зависит от плана на матч".



"Думаю, Рис был великолепен, когд играл полузащитника. Он великолепен, когда играет правого защитника, а также он является великолепным лидером в раздевалке", — цитирует Мареску Evening Standard.