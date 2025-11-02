Франк объяснил поведение Ван де Вена и Спенса
Главный тренер "Тоттенхэма" Томас Франк прокомментировал поведение своих защитников Микки Ван де Вена и Джеда Спенса после матча против "Челси".
Накануне "Тоттенхэм" потерпел домашнее поражение 0:1 от "Челси", показав удручающий футбол в атаке.
После финального свистка Франк вышел на поле, чтобы поблагодарить игроков и болельщиков, но Ван де Вен и Спенс проигнорировали рукопожатие с Томасом, причем Джед даже что-то высказал в адрес своего босса.
Однако Франк не видит в этом проблема и понимает чувства своих игроков.
"Думаю, это мелочи. Мы обладаем Микки Ван де Веном и Джедом Спенсом, которые стараются изо всех сил. Пока что они очень хорошо выступали в этом сезоне, и каждый из нас расстроен. Мы делаем вещи по-другому, поэтому я не думаю, что это такая уж проблема".
"Конечно, все игроки разочарованы. Они бы хотели быть успешными, они бы хотели одержать победу, они бы хотели сыграть хорошо, поэтому я понимаю это".
"Думаю, в хорошие времена и в плохие времена важно быть последовательным, хотя это и сложно. Поэтому я и пошел к фанатам, как делаю обычно. Могу сказать, что это веселее, когда мы побеждаем", — цитирует Франка The Independent.
02.11.2025 14:00
Просмотров: 141
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: