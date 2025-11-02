Джеррард объяснил, почему не вернулся в "Рейнджерс"

Стивен Джеррард Бывший капитан "Ливерпуля" Стивен Джеррард объяснил, почему отказался вернуться на должность главного тренера шотландского "Рейнджерс".

"Рейнджерс" вступил в переговоры с Джеррардом после расставания с Расселлом Мартином в прошлом месяце. Прежде Стивен трудился на "Айброкс" с 2018 по 2021 год, выиграв титул шотландской Премьер-Лиги.

По собственному признанию Джеррарда, он был "очень близок" к возвращению в "Рейнджерс", но в конце концов Стивен решил, что не готов полностью и что это не лучший момент времени.

"У меня прошли действительно позитивные и интересные переговоры с владельцами. Но я чувствовал, что меня слегка торопят. Мне нужно было многое обдумать за короткий отрезок времени и принять решение".

"Было несколько вещей, насчет которых я не был уверен. И если бы я согласился на столь большое и важное испытание, то мне, учитывая мою привязанность и связь с "Рейнджерс", требовалось бы быть идеальным и на 100 процентов готовым".

"Я должен был проанализировать, правильно ли это для меня. Правильное ли это время? Идеальные ли там условия, чтобы я был лучшей версией себя в этой работе? К сожалению, время не казалось мне правильным".

"Я испытываю такое уважение к "Рейнджерс", что никогда бы не отправился туда, если бы был готов на 80-90 процентов. Надеюсь, однажды я буду лучше готов к этой работе, и мне еще предоставится эта возможность", — сообщил Джеррард TNT Sports.




