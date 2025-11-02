10-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья

В воскресенье, 2 ноября, двумя поединками продолжится 10-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ВЕСТ ХЭМ — НЬЮКАСЛ 17:00



"Вест Хэм" выдал свой худший старт сезона в Премьер-Лиге — четыре очка после девяти первых матчей. "Ньюкасл" не выиграл ни одного из семи последних выездных поединков в чемпионате (4 ничьи, 3 поражения). "Сороки" потерпели лишь одно поражение в восьми последних выездах к "молотобойцам" в Премьер-Лиге (5 побед, 2 ничьи).



Защитник "Вест Хэма" Оливер Скарлес перенес операцию на плече. Также проблемы со здоровьем есть у Константиноса Мавропаноса, Джорджа Эрти и Никласа Фюллькруга.



"Ньюкасл" вынужден обходиться без Тино Ливраменто и Йоана Висса, но Льюис Холл уже приступает к легким тренировкам.



МАНЧЕСТЕР СИТИ — БОРНМУТ 19:30 Онлайн-трансляция Прогноз



"Манчестер Сити" — единственная в дивизионе команда, которая провела более половины своих матчей в этом сезоне Премьер-Лиги, ведя в счете (51.3%). У "Борнмута" самая продолжительная беспроигрышная серия в дивизионе из непрервавшихся — восемь поединков чемпионата (5 побед, 3 ничьи). "Горожане" выиграли все восемь последних домашних встреч с "вишенками" в Премьер-Лиге.



"Сити" снова может рассчитывать на Родри и Эрлинга Холанда.



"Борнмут" приветствует выздоровление Энеса Унала, который пропустит девять месяцев с разрывом крестообразных связок колена. Под вопросом только Эванилсон, которого беспокоит икроножная мышца.