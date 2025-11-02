Гвардиола восхищается "Борнмутом"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гваридола выразил свое восхищение "Борнмутом", расположившимся на втором месте в Премьер-Лиге после девяти первых туров.

Минувшим летом "Борнмут" лишился Дина Хейсена, Илью Забарного и Милоша Керкеза, что не помешало команде Андони Ираоле блестяще начать новый сезон.



Гвардиоле это говорит о том, насколько хорошо отлажены процессы внутри "Борнмута".



"Это высший уровень. То, какая координация у них есть с руководством, со спортивным директором, с тренером и с и игроками. У них есть четкая философия, которая не меняется. Конечно меняются игроки и другие вещи, но это лишь усиливает впечатление".



"Когда "Реал" и "Ливерпуль" забирают трех-четырех игроков из четверки защитников, но вы заново выстраиваете команду и играете прежним образом, это возможно благодаря той хорошей работе, которая выполняется на заднем плане", — цитирует Гвардиолу talkSPORT.