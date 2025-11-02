Франк: "Моя команда еще никогда не создавала так мало"

Главный тренер "Тоттенхэма" Томас Франк выразил удивление беззубостью своей команды против "Челси".

Накануне "Тоттенхэм" проиграл дома "Челси" со счетом 1:0. За весь матч "шпоры" нанесли только три удара, включая единственный в створ.



Показатель xG "Тоттенхэма" в дерби составил 0.05 — против 2.92 у соперника, и Франк признается, что для него это впервые.



"Конечно, это очень больно. Я никогда не был во главе команды, которая бы создала так мало в одном матче. Никогда. Поэтому, конечно, мы посмотрим, что мы можем улучшить. Думаю, все вещи немного взаимосвязаны, и сегодня мы были не на высоте".



"Думаю, каждая команда, которую я тренировал, забивала много голов. Это будет и с нами в будущем", — цитирует Франка Evening Standard.