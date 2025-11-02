Слот поздравил Салаха с 250 голами за "Ливерпуль"

Наставник "Ливерпуля" Арне Слот поздравил своего нападающего Мохамеда Салаха с достижением рубежа в 250 матчей за мерсисайдский клуб.

Наказав за ошибку голкипера "Астон Виллы" Эмилиано Мартинеса накануне вечером, Салах стал только третьим в истории игроком, забившим 250 голов за "Ливерпуль".



Начало нового сезона выдалось непростым для Салаха, однако после победы 2:0 Слот выразил уверенность, что 33-летний египтянин будет забивать всегда.



"Это почти невероятно. Если ты забил 250 голов, это уже невероятно, не говоря о том, чтобы сделать это за один клуб. Такое нечасто увидишь в футболе".



"Думаю, он показал очень хорошую игру сегодня вечером, помимо своего гола. Мне также понравилось, что он не только очень хорошо выполнял свою атакующую работу, но и помогал команде в обороне".



"Это сочетание вещей привело к тому факту, что мне понравилась его игра сегодня вечером".



"Конечно, его 250-й гол — это особенное достижение для него. Для него нет ничего особенного в том, чтобы забивать гол, потому что он всегда будет это делать, как все мы знаем", — цитирует Слота The Independent.