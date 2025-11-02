Паркер: "Арсенал" обладает каждым ингредиентом для титула"

Наставник "Бернли" Скотт Паркер считает, что "Арсенал" обладает "каждым ингредиентом", чтобы завоевать титул Премьер-Лиги в этом сезоне.

Накануне "Арсенал" одержал победу 0:2 в гостях у "Бернли", укрепив свое лидерство в Премьер-Лиге. "Канониры" дважды забили в первом тайме, а во втором почти ничего не позволили сопернику, как тот ни старался.



После матча Паркер признал превосходство "Арсенала", а также оценил шансы "канониров" на титул.



"У них просто очень, очень хорошая команда. Команда, которая, как я убежден, обладает каждым ингредиентом, чтобы выиграть лигу в этом году".



В каждом аспекте своей игры — в обороне, в атаке, при стандартах — они являются командой самого, самого высокого уровня. Мы просто чувствуем, что нам слегка не хватило сегодня".



"Мы хорошо начали, но после первого гола стал проявляться их класс. Мы знали, что они опасны при стандартах, и сегодня это подтвердилось снова. Они обладают этим духом, чтобы заработать стандарт и затем использовать свой шанс".



"После первого гола мы выглядели немного растерянными, но за второй тайм я не могу упрекнуть игроков. Я горжусь игрой во втором тайме. Мы продемонстрировали настоящее рвение в этом втором тайме и оказали сопротивление, но нам просто слегка не хватило", — цитирует Паркера Evening Standard.