Ван Дейк недоволен "нелепыми высказываниями" насчет "Ливерпуля"

Капитан "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк обрушился с критикой на "нелепые высказывания" и "внешний шум" насчет своей команды в сложный период.

Победа 2:0 над "Астон Виллой" накануне вечером позволила "Ливерпулю" прервать свою серию из четырех поражений подряд в Премьер-Лиге.



До "Виллы" "Ливерпуль" проиграл шесть из семи матчей с учетом всех соревнований, и в этот период насчет "красных" высказывались мнения, которые по-настоящему разозлили Ван Дейка.



"Даже в хорошие времена вы должны продолжать идти вперед и не убирать ногу с педали газа".



"В последние недели я заметил, что вокруг есть много шума, который вы не контролируете, и вы должны справляться с этим как команда. Некоторые из высказываний были нелепыми, но вы должны справляться с этим".



"Внешний шум может дойти до определенных игроков, но мы остаемся сплоченными. Мы выходим на поле не для того, чтобы проигрывать матчи или оставлять фанатов расстроенными. Мы хотим трудиться в поте лица и выигрывать матчи. Но Премьер-Лига — это высочайший уровень, и никаких гарантий здесь нет".



"Сейчас настало время начать трудиться, никогда не предаваясь эйфории и слишком не унывая. Мы живем в мире, где каждый может высказывать свое мнение на столь многих платформах. Эти люди всегда знают лучше. Но нам нужно отстраниться от этого и сосредоточиться на той упорной работе, которую мы выполняем".



"В прошлом сезоне мы особо не слышали негатива, но все было солнечно и радужно. Теперь это звучит так, будто будем бороться за выживание. Так устроен этот мир", — сообщил Ван Дейк Evening Standard.