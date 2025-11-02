Слот: "Игроки проявили себя"

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот похвалил своих игроков, которые прервали свою неудачную серию и одержали победу над "Астон Виллой".

Накануне вечером "Ливерпуль" впервые за пять последних матчей Премьер-Лиги набрал очки. Победа 2:0 над "Виллой" позволила "красным" подняться на третье место.



На сей раз "Ливерпуль" не просто не пропустил со стандартного положения, а не пропустил вообще — впервые с сентября. При этом Слот признает, что матч был упорным.



"Думаю, все чувствовали важность этого матча — и игроки, и фанаты. Игроки проявили себя, хотя в последних матчах мы пропускали в первые пять минут, и соперник имел момент , пробив в штангу. Думаю, фанаты и игроки чувствовали, что это их момент показать, что они все еще здесь".



"Возможно, это был мой первый как тренера спад. В Премьер-Лиге все решают небольшие детали. Вы видите это в каждом матче. Сегодня детали были в нашу пользу, но это был упорный матч. Наши другие матчи тоже были упорными, и детали — это то, что тебе нужно".



"Мы должны разобраться, что сделали хорошо, а что — нет". В других матчах мы порой пропускали неряшливые голы. Большая разница в том, что сегодня мы не пропустили после стандарта. Это важно, потому что создается впечатление, будто каждый матч Премьер-Лиги сводится к стандартам", — цитирует Слота Evening Standard.